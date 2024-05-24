ポケモンカードゲーム　クレイバースト　1ボックス　シュリンクなし　ペリペリなし

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商品詳細
ポケモンカードゲームクレイバースト1BOXシュリンクなしペリペリなしシュリンクは剥がされペリペリも無いですがセブンイレブンで1BOX購入しました。30パック製造番号一致封入率も変わりませんサーチしたことないです。購入レシートお付けします。24時間以内発送匿名配送コメントなしでの即購入OKです。#クレイバースト#ポケカ種別...パック・ボックス種別/詳細...ボックス
http://narcologia.ru/goods/reproduce366355.html
http://narcologia.ru/goods/Addict467218.html
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