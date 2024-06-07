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ポケモンカードゲーム教室 イーブイ プロモ
商品番号 U48273220030
商品名

ポケモンカードゲーム教室 イーブイ プロモ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム教室で頂いたカードです。頂いた後にスリーブ、プロテクトスリーブに入れました。直接手渡しで頂いているので、美品を求めている方やキズを気にされる方はご遠慮ください。あくまでもプレイ用としてください。すり替え防止のため返品は受け付けておりません。即購入可能。質問お気軽にお願いします。イーブイプロモ（033/SV-P）ポケモンカードゲーム教室2023小学生
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