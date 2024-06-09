書道具/硯/竹/和風

コメントなしの即購入大歓迎です(*´ω`*)【サイズ】約18cm×11.5cm高さ2cm【説明】中古品になります硯です！竹の絵が描かれております！詳細不明です！気に入ってくださる方がいればご購入ご検討ください(^^)中古品になりますので傷汚れございます！ご理解の上ご購入お願いいたします(^^)〜備考〜⚠️注意事項記載しておりますので購入する前に【必ず】一読下さい！※同梱でのご購入がお得です♪（宅急便サイズの商品を買われた方のみ）宅急便のお荷物は500円引きその他荷物は〜200円引きとなります(^^)気軽にお声がけください(^^)〜荷物に関して〜基本的に中古品となります。※未使用品に関しても自宅保管していた商品にはなります。また、傷や汚れなど主観での状況判断になります。気をつけて確認はしておりますが見逃しの傷などもある可能性があります。※神経質な方のご購入はお控え下さい。※カメラ照明などによって若干色が異なる場合がございます。※簡単な清掃、梱包して発送いたします(*´ω`*)※購入＝注意事項一読したと認識いたします！以上の点をご理解の上ご購入の方よろしくお願いいたします(*´ω`*)



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