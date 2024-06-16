RODE PSA1 マイクアーム

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商品詳細
■内容・本体＋付属品一式（デスククランプ、デスクインサート、3/8→5/8アダプタ、結束バンド3枚）・元箱※説明書は付属しませんが、メーカーHPからダウンロードできます。※配送は元箱にプチプチを巻いた状態になります。■状態2021年12月にヨドバシ.comで購入し、全体的に状態は綺麗です。写真3枚目の納品書は購入日証明のための掲載であり、住所が載っているため同梱できません。取り付けサイズ、必要な机の厚みなどはメーカーHPでよくご確認ください。こちらの商品に限らず、あくまで中古にはなりますので神経質な方はご遠慮ください。実際の取引価格、送料、手数料を考慮して値付けしています。値段交渉は受けられませんので、お気に召さなければまたの機会にお願いします。種類...マイクスタンド
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