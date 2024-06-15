専用品 書道 硯 端渓硯 ９⑦ 大硯 10吋

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他の方はご遠慮ください。端渓硯 19800リピーター様１割引 -2000合計 17800みにすた＠感動硯作家です。書画をかくのがもっと楽しくなる、墨をする時間が楽しくなる硯を作っています。みにすた流の硯チューニング（墨池墨堂の作り変え）した端渓硯です。写真の通り、キラキラして石紋が綺麗に出ている端渓硯です。水に濡らすと少しの透明感が出ます。キラキラは所謂鋒鋩の一つなので、墨おりもよいです。キラキラする端渓硯ってあまり見ないと思います。石によによる部分もありますが、硯をちゃんと作るとこうなります。硯も硯裏を肉抜きしてあって、ちゃんと作られている端渓硯です。漢字、かな、水墨画ともによいです。墨が滑からに磨れて、発墨します。濃墨から淡墨まで墨色が良く、グラデーションも出て、伸びもよいので息の長いよい線が書けると思います。油煙から青墨、松煙墨まで、よい墨色と伸びが出ます。サイズ：25.3×16.1×3.0㎝（10吋）重量：1kg超（1.6kgぐらい）＊唐木は良好です。＊墨と同梱であれば墨を400円／本お値引きしております。＊発送は全て輸送補償のあるメルカリ便を使用しています。#みにすた硯（感動硯）↑硯の一覧をはこちらをクリックください。販売中のみ表示にチェックをつけると、より見やすいです。硯チューニング：墨おり、墨色、墨の伸びを良くして、よい字・画が書ける様にする整備の事です。私の硯を使って、書画が上手くなった気がするとよく言われます。（補足）硯、墨、墨色の原理原則について、東京、埼玉、神奈川、大阪、京都、インターネットで説明会をやっています。墨が速くおりる、粒度細かく下りる、墨色がよい、墨が伸びる、運筆が良い、全て原理があります。石の特性と作り方で決まります。墨を知らないと硯がわからない。硯を知らないと墨はわからない。硯と墨を両方知る必要があります。もっと、より良い書画の世界を伝えたい、そう思っています。書 書道具 墨硯 スズリ すずりかな 仮名 漢字 日本画 水墨画 墨絵 絵手紙 端渓硯 歙州硯 中国硯書道・習字用品...硯