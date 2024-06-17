B'z ガチャ　ヤンマースタジアム長居　9/24

B'zLIVE-GYM2023ガチャご覧頂き有難うございます。被りましたので出品限定チャーム1個リスバン 1個finalリスバン1個バラ売り不可撮影のため開封未使用ですか ご理解頂ける方よろしくお願い致します。ガチャカプセルは外して発送致します。



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