チェリーちゃん　オダニミユキ　靴

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商品詳細
チェリーちゃんの靴です。昨年のドールショウで購入しました。未使用です。履かせるときは手で温めてから履かせてください。
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http://narcologia.ru/goods/voiceless591459.html
http://narcologia.ru/goods/seamless163329.html
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