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中国　高麗青磁　雷文　香炉　透かし火屋　時代箱付　V　R4587
商品番号 Y34958116799
商品名

中国　高麗青磁　雷文　香炉　透かし火屋　時代箱付　V　R4587
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約８．５cm　幅約７．２cm矢印部分が欠けています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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