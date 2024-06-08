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アルセウス V プロモーションカード　10枚セット
商品番号 C29880191631
商品名

アルセウス V プロモーションカード　10枚セット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,416 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)ボックスパックシングル···シングル10枚セットです。新品、未開封です。トラブル防止の為あくまでもプレイ用にてお願い致します。すり替え防止のため、返品や交換は受け付けておりませんので、ご了承下さい。状態等は画像にてご確認ください。濡れ、折れ対策をして発送致します。即購入OKです★検索用ポケカポケモンポケモンカードリーリエアセロラルチアマリィセレナカミツレナンジャモハルカエリカピカチュウプロモレッドCHRCSR希少151csrchrsrsaarsar黒炎横浜
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