アルセウス V プロモーションカード　10枚セット

種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)ボックスパックシングル···シングル10枚セットです。新品、未開封です。トラブル防止の為あくまでもプレイ用にてお願い致します。すり替え防止のため、返品や交換は受け付けておりませんので、ご了承下さい。状態等は画像にてご確認ください。濡れ、折れ対策をして発送致します。即購入OKです★検索用ポケカポケモンポケモンカードリーリエアセロラルチアマリィセレナカミツレナンジャモハルカエリカピカチュウプロモレッドCHRCSR希少151csrchrsrsaarsar黒炎横浜



アルセウスV プロモカード 10枚セット



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