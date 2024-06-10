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- フォロー割りセール中!❗中国彫刻美術工芸品 干支龍 開運招福 縁起物
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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます。中国彫刻干支龍です。とても美しくかっこいい赤い龍です。魔除け・厄災事故から・停滞期の守り・減った気力を取り戻しエネルギーを補給する力を持つと云われています。成功・繁栄・淨化・心を安定させるヒーリング効果があります。元箱あり 送料無料在庫２点 ✨お値下げ交渉承ります!♥フォロー5%off♥同梱１万円以上10%off✨御購入前にコメントをお願い致します!サイズ高さ 約13.5cm幅 約20cm×8cm材質 合成樹脂重さ 約800g
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