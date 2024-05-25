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- 【真作】水郷道人/一味禅図/茶椀/抹茶茶碗/掛軸/名家伝来/AD-290
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商品詳細
【真作】【参考】水郷道人【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は全体に汚れシミ、糊シミ、巻きシワなどあります。表装は多少の薄汚れあります。 桐共箱付 軸丈 縦 180㎝×幅 38㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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