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レシラム ブラックキュレム 伝説キラコレクション 2枚セット
商品番号 U61775534655
商品名

レシラム ブラックキュレム 伝説キラコレクション 2枚セット
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レシラム【R】{002/027}[cp2]ブラックキュレム【R】{020/027}[cp2]レシラムとブラックキュレムの合体絵柄セットです見たところ美品ですが、多少の白かけがあります。あまり詳しくないので写真での判断よろしくお願いします。ご購入後の返品、返金は致しませんのでお願いします。発送は、水濡れ、折れ防止してネコポス発送致します。
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