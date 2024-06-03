レシラム ブラックキュレム 伝説キラコレクション 2枚セット

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商品詳細
レシラム【R】{002/027}[cp2]ブラックキュレム【R】{020/027}[cp2]レシラムとブラックキュレムの合体絵柄セットです見たところ美品ですが、多少の白かけがあります。あまり詳しくないので写真での判断よろしくお願いします。ご購入後の返品、返金は致しませんのでお願いします。発送は、水濡れ、折れ防止してネコポス発送致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis104644.html
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