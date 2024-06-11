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【真筆保証❗】森田一筆　油彩油絵　肉筆　題『ざくろ』SM　額装
商品番号 U82472688406
商品名

【真筆保証❗】森田一筆　油彩油絵　肉筆　題『ざくろ』SM　額装
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真筆保証❗】森田一筆　油彩油絵　肉筆　題『ざくろ』SM　額装　です古い額装で　額縁に白いペイントがほどこされています　額装の裏側も古材を使用していますが　大きなイタミはございません！若干の擦れ等はございますご了承ください！名鑑評価額　157,000円文部大臣賞　議会議長賞知事賞　受賞多数　…日本美術家連盟会員師　井原大吉広島市キャンバス縦　約20.7cm　　　横　約14.5cm額装　縦　約37.0cm　　　横　約30.5cm厚紙タトウ付き【Google検索❗】　は　メルカリぽんちゃん　　　で　…B3/NO.230916153090NO.R1T#油絵　#油彩　#洋画　#洋画家　#ざくろ#柘榴　#静物　#森田一　#井原大吉#広島市　#文部大臣賞　#議会議長賞#知事賞　#肉筆　#額装　#飾り物#オブジェ　#縁起物　#インテリア#子孫の守護絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具
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