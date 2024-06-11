【真筆保証❗】森田一筆 油彩油絵 肉筆 題『ざくろ』SM 額装 です古い額装で 額縁に白いペイントがほどこされています 額装の裏側も古材を使用していますが 大きなイタミはございません！若干の擦れ等はございますご了承ください！名鑑評価額 157,000円文部大臣賞 議会議長賞知事賞 受賞多数 …日本美術家連盟会員師 井原大吉広島市キャンバス縦 約20.7cm 横 約14.5cm額装 縦 約37.0cm 横 約30.5cm厚紙タトウ付き【Google検索❗】 は メルカリぽんちゃん で …B3/NO.230916153090NO.R1T#油絵 #油彩 #洋画 #洋画家 #ざくろ#柘榴 #静物 #森田一 #井原大吉#広島市 #文部大臣賞 #議会議長賞#知事賞 #肉筆 #額装 #飾り物#オブジェ #縁起物 #インテリア#子孫の守護絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具