三代佐々木昭楽造 茶盌 長次郎写早舟 特上 茶道具 抹茶茶盌

ご覧頂きありがとうございます。高さ約8cm、口径約11.5cmの赤楽茶盌です。傷、汚れ無く綺麗な状態だと思います。共箱には若干染みが有ります。外箱(紙製)が有りますが、汚れが有るため緩衝材として使わせて頂きます。長期自宅保管品です。ご理解の上ご検討よろしくお願いいたします。



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