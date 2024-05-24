【訳あり限定特価】ZOOM H6 Handy Recorder

2014年に新品にて購入。月2回ほどのペースで使用していました。改良ロットではないため、ボディゴム部分に加水分解が起こっています。専用のシリコン製カバーの使用によりベタつきに触れることはありませんが、訳あり特価で出品いたします。9月22日以降は通常価格に戻します。内容物は以下の通りです。本体専用シリコンラバーマイクウィンドスクリーンUSBケーブル説明書動作チェック済みで問題ありません。本体の外観状態については画像をご覧ください。バッテリー蓋は改良ロットのものです。画像6、7、8はシリコンラバーを外して撮影しています。ボディ全体を覆うシリコンラバーにより専用ケースに入れることはできません。訳あり中古品であることをご理解いただける方にご購入いただければ嬉しいです。丁寧に梱包してお送りします。ZOOMH6(HandyRecorder)定価:37,000円#ZOOM#H6_BLK_HandyRecorder_種類···マイク、レコーダー



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