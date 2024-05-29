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ヴァイオリン
商品番号 C58901104518
商品名

ヴァイオリン
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 6,000 円
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商品詳細

使わなくなったため、出品致します。音楽教室で購入したもので、大人サイズ(4/4というのですか？)です。マックコーポレーションVS-2と書いてありました。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle70466.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney45549.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle495466.html
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