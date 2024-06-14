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瓢箪香合、幸春作、鈴虫蒔絵
商品番号 E91857013695
商品名

瓢箪香合、幸春作、鈴虫蒔絵
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

装飾...蒔絵種類...茶道具在銘詩かきつけ横約10、2×奥行き5、2×高さ5センチ
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