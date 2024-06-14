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商品詳細
中古品★インテリアにおすすめ♫●サイズ／横約10cm×奥行き約5cm×高さ約8cm●金属製（詳細は不明）●カラー／金色●重さ／400g（重め）●金属汚れ、腐食のようなくすみ、変色があります。●内側に汚れがあります。（写真参照）●取っ手（耳）は内側で固定されていますが、一つは指で摘んで動かすとグラグラします。送料／520円込＊アンティーク品にご理解ある方の購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stage108597.html
http://narcologia.ru/goods/preference517238.html
http://narcologia.ru/goods/plaque70307.html
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金色・双耳・狛犬☆金属製ミニ香炉 - 金属工芸
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