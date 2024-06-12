0629d 溪仙遺墨集 芸艸堂 昭和十四年

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・当方の出品物は古物中心となりますので、古い物にご理解のある方のみご購入ください。完品をご要望の方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。・商品の説明や状態に関しましては、解る範囲で記載させて頂いております。出品物の時代や材質、傷などの状態の見解には個人差がございますので、ご購入の際は必ず画像をよくご覧いただき、個人の責任においてご入札ください。・撮影、モニター環境等により、掲載画像の色合いや質感が、実際の商品とは異なる場合がございます。・素人採寸につき、サイズに多少の誤差が生じる場合がございます。