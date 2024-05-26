R.A. DICKEYバブルヘッド

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商品詳細
こちらはアトランタブレーブスのStarWarsnightで来場者限定で配布されたバブルヘッドになります。海外通販では最安値5万3310円＋送料6942円となっており非常にレアなものです。どうぞよろしくお願いします。在庫が3つありますので複数個購入希望の場合はご連絡ください。お値引きさせていただきます。#懐かしい#フィギュア#Buyee（バイイー）#大谷翔平#ヤンキース#松井秀喜#ボブルヘッド#大リーグ#MLB
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