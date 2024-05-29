ゼンハイザー　Profile USBコンデンサーマイク

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ゼンハイザーの最新のコンデンサーマイク、Profile（プロファイル）です。USB接続タイプのコンデンサーマイクで、YouTuberに大人気のガンマイク、MKE600と同じカプセルを使っているということで話題になりました。USB接続のため、PCはもちろん、アダプター経由でiPhoneやAndroidでも使用できます。手元にボリューム等のつまみ類やミュートボタンもあります。音質も最高ですし、ライブ配信からポッドキャスト制作まで幅広く使用できると思います。私の場合、USB接続のコンデンサーマイクはたくさん持っているので、整理のために出品します。今年の6月に購入し、実際の使用は2回くらいです。傷もなく、美品だと思いますが、中古ということでご理解ください。◆お取り引きの前に、必ずプロフィール欄の確認事項をご一読ください。・中古品ということで、神経質な方はご遠慮ください。・値下げ交渉は対応いたしません。・取り置き対応もいたしません。