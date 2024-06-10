マスカーニャex SAR

マスカーニャのSARです。自引き後即スリーブに入れて保管してあります。特に目立った傷はないはずです、写真の方で確認お願いします。発送は防水などしっかりと対策した上で発送させて頂きます。即購入可能です。即日発送可能です。ご購入の程よろしくお願いいたします。







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