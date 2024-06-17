九谷焼　陶峰作　茶碗　金彩　色絵　共箱付き　径約11.5センチ　未使用と思われる

今回は陶峰作、九谷焼の茶碗を出品いたします。とても綺麗な色使いです。金彩、華やかな色など使われております。高さ約7.5センチ径約11.5センチ共箱付き未使用と思われます。ご理解いただける方からのご購入をお待ちしております。



大徳寺書付 河井瑞豊作 銘『沙羅双樹』 御本茶碗 共箱 茶道具 - 通販 ...



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【未使用】九谷焼 秀峰作 金彩 色彩 花瓶 壺 木箱付き 21K409 | フリマアプリ ラクマ



【未使用】九谷焼 秀峰作 金彩 色彩 花瓶 壺 木箱付き 21K409



九谷焼 陶峰作 茶碗 金彩 色絵 共箱付き 径約11.5センチ 未使用と思わ ...



大徳寺書付 河井瑞豊作 銘『沙羅双樹』 御本茶碗 共箱 茶道具



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【未使用】九谷焼 秀峰作 金彩 色彩 花瓶 壺 木箱付き 21K409



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大徳寺書付 河井瑞豊作 銘『沙羅双樹』 御本茶碗 共箱 茶道具



102nd KOGIRE-KAI Auction Catalog by KOGIRE-KAI - Issuu



九谷焼 陶峰作 茶碗 金彩 色絵 共箱付き 径約11.5センチ 未使用と思わ ...



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