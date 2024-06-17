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九谷焼　陶峰作　茶碗　金彩　色絵　共箱付き　径約11.5センチ　未使用と思われる
商品番号 F71584340864
商品名

九谷焼　陶峰作　茶碗　金彩　色絵　共箱付き　径約11.5センチ　未使用と思われる
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,318 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今回は陶峰作、九谷焼の茶碗を出品いたします。とても綺麗な色使いです。金彩、華やかな色など使われております。高さ約7.5センチ径約11.5センチ共箱付き未使用と思われます。ご理解いただける方からのご購入をお待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/symmetric952045.html
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九谷焼　陶峰作　茶碗　金彩　色絵　共箱付き　径約11.5センチ　未使用と思われる
Kogire-kai 96th Tender Auction Catalog 2 by KOGIRE-KAI - Issuu

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