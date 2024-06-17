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- 九谷焼 陶峰作 茶碗 金彩 色絵 共箱付き 径約11.5センチ 未使用と思われる
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商品詳細
今回は陶峰作、九谷焼の茶碗を出品いたします。とても綺麗な色使いです。金彩、華やかな色など使われております。高さ約7.5センチ径約11.5センチ共箱付き未使用と思われます。ご理解いただける方からのご購入をお待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/symmetric952045.html
http://narcologia.ru/goods/navigate219630.html
http://narcologia.ru/goods/approximate246020.html
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【未使用】九谷焼 秀峰作 金彩 色彩 花瓶 壺 木箱付き 21K409
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