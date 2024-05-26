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ボウエンスタチュー　キャプテンアメリカ　アベンジャーズ　bowen
商品番号 B44597662174
商品名

ボウエンスタチュー　キャプテンアメリカ　アベンジャーズ　bowen
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボウエン製のスタチューです。※外箱はありますが、中のスタチューを包む発泡スチロールは処分しています。また、箱は折りたたんで保管していましたので、糊はげや折れ、細かなスレがあります。箱も含め完品を求める方は購入をお控えください。本体は、中古品につきスレや傷がございます。よろしくお願い致します。#アベンジャーズ#ハルク#レジェンド#ホットトイズ#サイドショウ#スタチュー#マーベル#千値練#トイビズ
http://narcologia.ru/goods/voiceless474859.html
http://narcologia.ru/goods/unusable865974.html
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