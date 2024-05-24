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本物保証！浜田庄司(濱田庄司)鐵絵花生(鉄絵花生)、共箱、人間国宝、美品
商品番号 P10945034958
商品名

本物保証！浜田庄司(濱田庄司)鐵絵花生(鉄絵花生)、共箱、人間国宝、美品
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...宝瓶・花瓶益子焼の人間国宝濱田庄司の鐵絵花生、共箱です。浜田庄司の代表的な黍の花絵が二面描かれた花生です。絶妙に少しだけ形を変えて描かれており秀逸です。本体はがっちりとして揺るぎない佳品です。共箱もとても良いです。高さ約13,9cm　幅約9.5cm　無傷美品特別廉価出品です。お見逃しのないようお買い上げください。ギリギリの価格です。値下げ交渉には応じられませんのでご了承下さい。すぐにお買い上げ頂けますと助かります。本物保証いたします。画像で御納得の上、ご購入下さい。どうぞよろしくお願い致します。
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