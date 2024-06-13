ポケモンカード　レイジングサーフ 1BOX 未開封

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ポケモンカード レイジングサーフの1BOXになります。ポケモンセンター当選品です。ジラーチARを期待していましたが、収録されなかったので出品します。届いた段ボールにて発送致します。即購入OKです。種別···パック・ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット種別/詳細···未開封ボックスボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)