YAMAHA　YCL450 ヤマハクラリネット

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商品詳細
即購入⭕ヤマハクラリネットYCL450再調整品年数はかなり経っておりますが、専属リペアマンにて全タンポ交換、コルク交換、調整済です傷などありますのでご理解くださいケースもございますがそれなりになりますご了承いただける方のみご購入ください
http://narcologia.ru/goods/Stanford480073.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei374071.html
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