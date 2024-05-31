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YAMAHA　YCL450 ヤマハクラリネット
商品番号 C67206865234
商品名

YAMAHA　YCL450 ヤマハクラリネット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 17,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕ヤマハクラリネットYCL450再調整品年数はかなり経っておりますが、専属リペアマンにて全タンポ交換、コルク交換、調整済です傷などありますのでご理解くださいケースもございますがそれなりになりますご了承いただける方のみご購入ください
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