【雅古堂】寿山石　田黄石　彫刻　鈕印章　時代木箱付 乾隆 骨董品 箱付き 実印

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寿山石の値段と価格推移は？｜414件の売買データから寿山石の価値が ...



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商品名 #雅古堂寿山石 田黄石 寿山 田黄 彫刻鈕印章 木箱付 乾隆 骨董品 箱付き 鈕印章 乾隆 古董【時代物 古美術 骨董 骨董品 古美術 美術品 アンティーク インテリア 工芸品 古道具 彫刻 古玩 蔵品古董】 （商品寸法・重量）・横5.5cm・縦3.8cm・高さ5.8cm・重量221g※若干の誤差はご了承下さい。発送について:・土日祝日は、発送ができません。・ご注文いただいた商品は、翌営業日に発送いたします。・休業日にご注文いただいた場合は、翌営業日に発送させていただきます。・送料は無料であり、出品者が負担いたします。・発送方法は主にゆうパックを利用しております。即購入歓迎しております。値引き交渉はお受けしますが、手数料や送料がかかる場合がございますので、大幅な値引きはできかねることをご了承ください。ご質問やご注文に関するお問い合わせは、いつでもお気軽にご連絡ください。#時代物#古美術 #骨董品#古美術#美術品#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#彫刻#日本#中国古美術#オークション #古玩 #伝統工芸品#蔵品#雅古堂#寿山石#田黄石#彫刻#龙鈕印章#箱付#乾隆主な素材...寿山石 田黄石