羽生結弦 SEIMEI バラード1番 オルゴール

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商品詳細
羽生結弦さんのSEIMEIとバラード1番のアンチモニーオルゴールアクセサリーBOXです。とても手が込んでいて可愛いです。購入してしまいこんでいたので、使用していません。現在は完売しており販売していませんので、大変貴重な商品です。大切にしてくださる方に使って頂きたいです。サンキョージャンル（スポーツ選手）···アイススケートグッズ種別···その他性別···男自宅保管ですので、ご理解頂ける方にご購入お願いします。#羽生結弦#HANYUYUZURU
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