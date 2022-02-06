羽生結弦 SEIMEI バラード1番 オルゴール

羽生結弦さんのSEIMEIとバラード1番のアンチモニーオルゴールアクセサリーBOXです。とても手が込んでいて可愛いです。購入してしまいこんでいたので、使用していません。現在は完売しており販売していませんので、大変貴重な商品です。大切にしてくださる方に使って頂きたいです。サンキョージャンル（スポーツ選手）···アイススケートグッズ種別···その他性別···男自宅保管ですので、ご理解頂ける方にご購入お願いします。#羽生結弦#HANYUYUZURU



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羽生結弦選手監修のオルゴール ファンの予約殺到 - 産経ニュース



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