名探偵コナン　松田陣平　ハロウィンの花嫁　アクリルスタンド　まとめ

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商品詳細
名探偵コナン ハロウィンの花嫁松田陣平 アクリルスタンド まとめ売り大事にしてきたものですがこの度界隈から離れることになりましたので大切にしてくださる方にお譲りいたします。全て開封した後、マルチケースに入れて保管し鑑賞用でしたので外に持ち出したりもしておらず美品だと思います。ぷちキャラコレクトアクリルスタンドVol.1のみリサイクルショップにて購入した為分かりづらいですが初期傷がありました。カメラにも写らない程度ですので使用には問題ないかと思われます。ミニアクスタのボールチェーンは付きません。バラ売り不可
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