魔道祖師　藍㬢臣　江澄　金光瑤　ぬいぐるみ　ぬいぐるみキーホルダー

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10/15～10/22まで出品ハッピーサンデーなので値下げしました。ポイント上限までいくか期間が終わったら値段は元に戻します。魔道祖師藍㬢臣江澄金光瑤ぬいぐるみキーホルダー3点セット未使用未開封です。過度に状態を気にされる方は購入をお控えくださいませ。もし初期傷等がありましたら未開封の為こちらでは対応出来ませんので購入者様で販売元にお問い合わせください。このまま箱に入れて、らくらくメルカリ便(宅急便コンパクトか宅急便)で発送いたします。即購入大丈夫です。バラ売り値下げ不可ラジドララジオドラマぬいぐるみキーホルダー曦澄THEキャラカフェカフェ