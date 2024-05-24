NUX Mighty Air 美品

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商品詳細
NUXMightyAirWirelessStereoModellingGuitar/BassAmplifierwithBluetooth,MobileApp1年ほど使用しましたが、買い替えの為出品。目立つ傷、汚れ等はございません。発送は1日〜2日後に予定しております。
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