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オーボエ リード ミディアム 3本セット手工品
商品番号 U78122400701
商品名

オーボエ リード ミディアム 3本セット手工品
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーボエリードミディアム3本セット手工品です。商品状態は、吹きながら調整して作っているため未使用に近いとさせていただいております。またチューブは経費削減のため、消毒をした再生チューブを使用しております。ご不安な方は購入をお控えください。他のオークションサイトでも販売しているため、出品取り消しになる場合もございますので、ご容赦下さい。【リードの仕様情報】材料:リゴティφ10.25-10.5mmガウジング:0.55-57mmシェーパー:ヘルトナーゲル49硬さの目安：ミディアムチューブ:Chiargi246mm(Oboeshop)（2本）メーカー不明46mm（1本）使用楽器:YamahaYOB831、Marigaux901特徴:反応が良く、楽に高音から低音まで安定して吹けます。また開きが安定するように削ってあるため、初心者におすすめです。中上級者の方も十分吹きやすいかと思います。種類···オーボエアクセサリー・パーツ···リードレベル···中級者
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