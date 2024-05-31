SWITCHBLADE ランブルフィッシュ Tシャツ

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即購入可説明文きちんと読んで下さい。SWITCHBLADEランブルフィッシュTシャツ両サイドにスリット入ってます。着用回数は１回のみですが、切って加工してあるため、傷や汚れあり、にしました。タグも切ってしまったのでサイズも分からなくなってしまいました。なので、お安く出品しています。平置きですが採寸しました。肩幅約４５cm総丈後ろの長い部分７５cm素人採寸な為、誤差があります。ご理解の上、ご購入下さい。レディースサイズに合わせて購入したと思います。#hyde#HYDE#ランブルフィッシュ#SWITCHBLADE#Tシャツ#闘魚