ガチャ　大量セット　未開封　J.ドリーム　Tarlin TAKARA

閲覧ありがとうございます。ガチャ商品の大量セットになります。画像1枚目→①商品の表画像2枚目→①商品の裏画像3枚目→②商品の表画像4枚目→②商品の裏↑ここまで未開封、ブックレット全て付属画像5枚目→開封済みやブックレット欠品のおまけ商品画像6枚目→発送する商品全ての画像あまりにあり過ぎて一つ一つの商品を文面にすることが出来ませんので、気になることがありましたらお気軽にコメント下さい。



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