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(912) 中国　青銅器　獣頭双耳鼎　送料込み0918
商品番号 P96189887758
商品名

(912) 中国　青銅器　獣頭双耳鼎　送料込み0918
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 19,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内部に文字が入っていますが、読めませんでした。送料込み　即購入ok！口径　34.8cm横幅　41.5cm高さ　24.5cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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