ポケカ グルーシャSR パオジアンSAR 2枚セット

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商品詳細
スノーハザード収録のグルーシャSRとパオジアンSARの2枚セットになります。どちらも即スリーブ\u0026ローダーinの未使用品ですがトラブル防止の為プレイ用とします。発送の際はローダーに入れたままプチプチと専用BOXで丁寧に梱包しお送りいたします。バラ売り不可。即購入歓迎！即日発送可能！！ポケモンカードポケカスノーハザードクレイバースト黒炎の支配者グルーシャパオジアン
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