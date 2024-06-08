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ポケカ グルーシャSR パオジアンSAR 2枚セット
商品番号 W99915037271
商品名

ポケカ グルーシャSR パオジアンSAR 2枚セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スノーハザード収録のグルーシャSRとパオジアンSARの2枚セットになります。どちらも即スリーブ\u0026ローダーinの未使用品ですがトラブル防止の為プレイ用とします。発送の際はローダーに入れたままプチプチと専用BOXで丁寧に梱包しお送りいたします。バラ売り不可。即購入歓迎！即日発送可能！！ポケモンカードポケカスノーハザードクレイバースト黒炎の支配者グルーシャパオジアン
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