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商品詳細
ミキサー【YAMAHA】MG12#YAMAHA#MG12種類···ミキサー◾️スペック最大6Mic/12Line入力（4モノラル+4ステレオ）/2グループバス+1ステレオバス/2AUXマイクプリアンプ「D-PRE」搭載1ノブコンプ＋48Vファンタム電源メタルシャーシ内蔵電源を搭載RK-MG12ラックマウント金具使用可◾️状態使用品です。動作は問題ありません。フェーダー手前部分に少し傷があります。(写真参照)全体的には美品であると感じます。中古品とご理解いただける方のみご購入をお願いします。
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