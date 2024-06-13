KORG リズムマシーン　KR-55Proro フットスイッチ　VFS5付き

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以前屋内の弾き語りのライブで使っていましたが、別のリズムマシーンを購入後、おいていたのですがこれからも使う予定がないので手放すことにしました。久々に動作確認したところフットスイッチのCH2かCH3のどちらかがスイッチを踏んだ時切り替わる時とダメな時がありました。そのスイッチはリズムのバリエーションを切り替える、エンディングをいれるスイッチです。エンディングは２種類あって、フットスイッチにも2ヶ所あるので、使用には大丈夫かと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。以上の点を納得いただいたうえご購入宜しくお願いいたします。他サイトにも出品しているので先に売れた方を優先しますので宜しくお願いいたします。