Ｈ１０７　掛軸　大徳寺　前田昌道　『開門多落葉』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｈ１０７ 掛軸 大徳寺 前田昌道 『開門多落葉』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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総丈 約 172cm×30cm本紙 約 98cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。