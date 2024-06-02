GLASS EYE STUDIO AUTUMN´S BEAUTY

グラスアイスタジオのSEASONALPAPERWEIGHTです。とても綺麗なペーパーウエイトです。写真1枚目がグラスアイスタジオのHPに掲載されていたもので、2枚目が現物の写真となります。全て一点ものですので、HPの写真と現物では模様が少し異なっています。写真３-4枚目の箱もお付けします。下記、グラスアイスタジオHPからの引用です。アメリカ初の人間国宝に師事したアーティストが1978年に教会だった建物に工房「GLASSEYESTUDIO」を設立。30年間に亘り、精巧で独創的な作品を作り続けています。今やその地、ワシントン州・シアトルは、モダンアートグラスの世界的都市となっています。すべてのプロダクツは、吹きガラスによるハンドメイドで、一つ一つ、味わい、風合い、そして個性が感じられます。素材には、ワシントン州の活火山Mt.St.Helensが1980年に大噴火をした際の火山灰が加えられ、活きる地球のエネルギーをスパイスに、色彩豊かで、見れば見るほど、美しい光、神秘の一瞬が芽生えるアートです。



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