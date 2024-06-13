Enhong 折り畳み 卓上 鉄琴 30音 マレットと収納ケース付き

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子どもの発表会の練習用に購入しましたが、一度使用したのみでほぼ新品の状態です。今後使用することがないため、どなたか必要とされている方に使って頂ければ幸いです。サイズ： 縦57cm 幅:左側：32.5cm右側：15cm 高さ4cm（開いた状態）マレットと収納用手提げバッグ付属です。持ち運びにも便利で、使わない時は折り畳んでバッグに入れコンパクトに収納いただけます。音階もプリントされており、活動や発表会など初心者の練習用にぴったりです。鉄琴の点検は発送前に行いますが、輸送の関係で、ネジがゆるんでしまうことがありますことをご了承ください。ネジを少し締め付けて頂くことで問題なく使用できます。閲覧頂きありがとうございました。ご検討よろしくお願いします。