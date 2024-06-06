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大正琴 Kardan 大正ロマン 和楽器 和風 城 松 漆 昭和レトロ
商品番号 E71149159004
商品名

大正琴 Kardan 大正ロマン 和楽器 和風 城 松 漆 昭和レトロ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大正琴Kardan大正ロマン和楽器和風城松漆昭和レトロビンテージVINTAGEJAPANギター■サイズ■全長65cm横13cm高さ4cm目立った傷や損傷はありませんでした。コード部分に汚れがございます。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#楽器沢山あるよーfreedomA7143★種類···大正琴
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate411348.html
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