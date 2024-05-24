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Roland エアロフォン AE-10Ｇ
商品番号 B45019338145
商品名

Roland エアロフォン AE-10Ｇ
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 15,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandエアロフォンAE-10Ｇです。2019年6月購入。プレゼントとしてもらったのですが、小さい子どもがいると練習する時間が無く、使用したのはもらった日の1回だけです。当面、使うことがないので、使っていただける方にお譲りします。マウスピース保護用に貼ったパッチ跡、小さいすり傷。写真4枚目、5枚目で確認ください。洗浄していますが気になる方はマウスピースを別途、新品でお買い求めください。付属品は-ソフトキャリーケース-エアロフォン本体-マウスピース-マウスピースカバー-バンド-ネックストラップ-ACアダプター-エアロフォン本体の袋-保証書-説明書以上です。本体に目立つ傷等はなく、きれいな状態ですが素人の検品、中古品であること、ご理解の上ご購入お願い致します。スペックなど詳細はメーカーウェブサイト等をご確認ください。よろしくお願いいたします。#Roland#エアロフォン#aerophone#AE-10種類···サックス
http://narcologia.ru/goods/appendectomy816253.html
http://narcologia.ru/goods/assessor817703.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce196355.html
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