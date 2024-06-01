ステンター 分数バイオリン1/8

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商品詳細
ステンター分数バイオリン1/8弓、松脂、ケースつき画像には2本写っていますが、状態の良い方をおつけします。子どもが幼稚園の時に使っていたものです。発表会でも使用しました。中古品に理解のある方のご購入をお待ちしています。レベル...初心者種類...バイオリン
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