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- 【希少】GROOVE TUBE製fat finger ファットフィンガー
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商品詳細
【出品物】groovetubes製fatfingerファットフィンガー希少なグルーブチューブ製のファットフィンガーです。重量103g【商品について】パッド部分は少し少なく見えます。写真にてご確認ください。年代物ですので小傷等使用感は見られます。【製品概要】groovetubesfat)fingerは2000年代前半に販売されていたオリジナルのgroovetubes製fatfingerです。グルーブチューブ・ファットフィンガーをヘッドに装着すればトーンのレスポンス向上、デットポジション解消、トーンバランスの変化等効果が期待できます。現行品のファットフィンガーはfender社から発売されておりますがgroovetubes製のは希少の為この機会に如何でしょうか？【発送について】梱包し発送致します。#groovetubes#fat)finger#グルーブチューブ#fatfinger#ファットフィンガー#fender#ベース#ギター#ヘッド#おもり
http://narcologia.ru/goods/freshman815456.html
http://narcologia.ru/goods/waveform192217.html
http://narcologia.ru/goods/approximate170120.html
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