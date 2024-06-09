象牙風　縁起彫刻　根付　置物

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。(N0003)素人撮影、計測につき、多少の誤差は御容赦下さい。出品は現状品のみです。ご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。#骨董#時代物#魔除け#小道具#江戸時代#アンティーク#工芸品#精密彫#縁起物#コレクション#天然素材
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