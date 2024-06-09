ピカチュウ プロモ PSA10

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2022POKEMONJAPANESESVPROMO001PIKACHUSCARLET\u0026VIOLETPRE-ORDER⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆破損・水濡れ防止をして発送いたします。●鑑定品であっても傷が全く無いことが保証される訳ではありません。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけやズレ/白欠け/その他傷等ある場合がございます。あくまでもpsa10としての評価のもらえたカードとしてご購入ください。●状態は個体番号からPSA公式サイトにて状態確認の上同意した場合のみ購入をお願い致します。●商品のすり替え防止の為、返品対応はお受けできかねますことご了承ください。即購入⭕値下げ❌発送方法等ご希望がありましたら事前(購入前)にご連絡ください。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...PSA鑑定,プロモーションカード(PR)