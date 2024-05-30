ギフトカタログ　マイハート上位ランク　スカイ

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マイハートのギフトカタログスカイ28380円のコースになります。一読致しましたが今回はお使いになって頂ける方と思い出品致しました。ハガキとカタログ本を発送致します。アコヤ真珠ネックレスやダイヤモンドや金のアクセサリー、折りたたみ自転車、アウトドア用品、グルメ、ワイン、温泉プラン、エステ、電化製品など素敵なお品が多数揃ってます。使用期限は2023年12月7日になります。カタログパスワードの関係で返品は不可になります。かなりお得なお値段でご提供致します。プレゼントに自分にご褒美にといかがでしょうか。宜しくお願い致します。こちら最終価格となります。#カタログギフト#マイハートカタログ#温泉#折りたたみ自転車値下げ大幅値下げ