エルモ サーモン・ライス 800g 2袋セット

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ELMOアダルトのサーモン・ライス800g2袋セットです。賞味期限は2024/6/17です。定期購入しておりますが、愛犬の持病で食べさせられない期間があり余っているため出品いたしました。購入時のダンボールに入れ、日の当たらない涼しい場所で保管しておりました。値引き交渉は基本お受けしておりませんのでご了承ください。ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···800g