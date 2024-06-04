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エルモ サーモン・ライス 800g 2袋セット
商品番号 U31311202335
商品名

エルモ サーモン・ライス 800g 2袋セット
ブランド名 エルモ
特別価格 税込 1,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ELMOアダルトのサーモン・ライス800g2袋セットです。賞味期限は2024/6/17です。定期購入しておりますが、愛犬の持病で食べさせられない期間があり余っているため出品いたしました。購入時のダンボールに入れ、日の当たらない涼しい場所で保管しておりました。値引き交渉は基本お受けしておりませんのでご了承ください。ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···800g
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